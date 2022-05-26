Зеленский решил ликвидировать в стране Конституционный суд

Конституционный суд Украины (КСУ) не соответствует новым реалиям, в которых находится страна, был создан коррумпированным кабинетом предыдущего президента Порошенко и продолжает обслуживать его интересы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил замглавы администрации президента Зеленского Андрей Смирнов.

По его словам, сейчас стоит вопрос о «переосмыслении необходимости существования КСУ».

«Я подчеркиваю то, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновенен по сравнению с любым другим государственным органом... Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить саму необходимость существования КСУ», – заявил украинский чиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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