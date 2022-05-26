В Симферополе избавились от Крала Маркса и лейтенанта Шмидта

В Симферополе больше не будет улиц имени Карла Маркса и лейтенанта Шмидта. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», улица Карла Маркса – одна из центральных в крымской столице: соединяет улицу Кирова с бульваром Ленина, около трети улицы является пешеходной зоной.

В конце XVIII века была северным въездом в город и называлась дорогой на Перекоп. В генеральном плане города 1794 года фигурирует уже как Московская.

В начале XIX века на улице возвели тюрьму и здание полицейского управления (сейчас на этом месте располагается Госсовет РК) и в 1839 году переименовали ее в Полицейскую. Территория постепенно застраивалась лавками и магазинами и вскоре стала главной торговой улицей города.

В сентябре 1890 года, в честь открытия памятника Екатерине II, Полицейскую переименовали в Екатерининскую. В 1924 назвали в честь Льва Троцкого, а в 1928 – в честь Карда Маркса.

В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, был поднят вопрос возвращении названия Екатерининская. В последующие 8 лет тема поднималась неоднократно, но вызывала негатив у части горожан и некоторых политиков.

В конце концов, депутаты горсовета приняли решение: отныне улица снова будет Екатерининской.

Улицу Шмидта, расположенную в Киевском районе, начали застраивать только в конце XIX века. В марте 1904 года городская дума решила назвать ее Потемкинской. Что, кстати, не понравилось некоторой части просвещенной публики: «Это даже обидно… в местности, застроившейся на наших глазах и где во времена Потемкина было свалочное место, – писала тогда газета «Крым». – В Новом городе наименование улицы Потемкинской ровно никому ничего не будет говорить, разве только то, что жители по Потемкинской улице еще долго будут ходить в потемках, ввиду скудного освещения этой части города».

Тем не менее, с таким именем улица просуществовала 20 лет, пока в мае 1924 года ее не назвали в честь лейтенанта Петра Шмидта – одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Через 98 лет улице вернули имя Потемкина.

Симферополь, Лиана Макоба

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