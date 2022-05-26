Запорожье и Херсонщина переходят на российские телефонные номера

В Запорожской и Херсонской областях начали продавать российские SIM-карты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», телефонные номера мобильной связи, начинающийся с +7, пользуются большой популярностью, несмотря на существующие перебои со связью. Тариф предполагает 300 рублей ежемесячной абонентской платы. 1 минута разговора с обладателем российского номера обойдется в 3 рубля, украинского – 20 рублей.

В Запорожье название оператора, предоставляющего услуги связи , не называют. В Херсонской области сообщили, что работают крымские компании.

Ранее на номера с российским префиксом +7 начали переходить в Донецкой и Луганской народных республиках.

Херсон, Платон Ефимчук

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