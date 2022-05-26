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Четверг, 26 мая 2022, 15:42 мск

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Зеленский внёс в парламент законопроект об изъятии белорусской собственности на Украине

Архив. Фото: president.gov.by

Администрация президента Зеленского внесла в Верховную раду законопроект, согласно которому на территории Украины будет изыматься собственность Белоруссии и её резидентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ уже зарегистрирован в парламенте и в ближайшее время пройдёт процедуру утверждения депутатами.

Новый закон будет аналогичным предыдущему, от 3 марта, касавшемуся России: «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». Сообщается, что в него просто впишут «Белорусию и её резидентов».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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