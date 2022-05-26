Крым получит дополнительные средства на развитие турсферы

Крым получит из федерального бюджета дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 259 млн рублей будут выделены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Средства будут направлены на развитие пляжных зон, создание туристических маршрутов, установку и оснащение туристических информационных центров, разработку электронных путеводителей и другие цели», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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