Море почти готово: в Крыму начинается купальный сезон

В Крыму начинается купальный сезон: море местами прогрелось до +19, а дневная температура воздуха достигает +30 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республике официально зарегистрировано 446 пляжей. 420 из них уже готовы принимать отдыхающих. Больше всего пляжей будет работать в Алуште (90), Евпатории (84) и Ялте (81).

Наиболее оптимальной для купания считается вода, прогревшаяся до +22 градусов, но многие чувствуют себя комфортно и в менее теплой воде, поэтому, согласно рекомендации медиков, начинать купальный сезон можно и +18. Именно такая температуры зафиксирована у берегов Крыма в акватории Азовского моря, Керченского пролива и на некоторых пляжах Севастополя.

На других пляжах этого города, а также в Черноморском и Евпатории пока +16 – +17: в такую воду можно заходить лишь закаленным людям и то ненадолго.

А вот купаться на ЮБК пока категорически не рекомендуется: температура воды у берегов Ялты и Алушты (как впрочем, и в Феодосии) не превышает +13 градусов. В сочетании с 30-градусной жарой погружение в такую воду может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Симферополь, Лиана Макоба

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