Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк перешёл из отряда теробороны (где уже успел получить ранение) в состав регулярной армии и с одним из подразделений поехал воевать против Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам сообщил в соцсети и разместил фотографию с автоматом и в военной форме.

Хлывнюк известен как ярый противник независимости Крыма и Донбасса от Украины, активно выступал за продолжение водной блокады Крыма. Кроме того, музыкант участвовал во всех известных бандеровских фестивалях. Вместе с «Бумбоксом» выступил в антироссийской акции – концерте на границе с Крымом в поддержку осуждённого террориста Олега Сенцова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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