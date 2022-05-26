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Четверг, 26 мая 2022, 17:22 мск

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«Кофеёк, плюшки стынут» – лидер Бумбокса подался искать смерть в Донбассе

Фото со страницы Хлывнюка в соцсети

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк перешёл из отряда теробороны (где уже успел получить ранение) в состав регулярной армии и с одним из подразделений поехал воевать против Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам сообщил в соцсети и разместил фотографию с автоматом и в военной форме.

Хлывнюк известен как ярый противник независимости Крыма и Донбасса от Украины, активно выступал за продолжение водной блокады Крыма. Кроме того, музыкант участвовал во всех известных бандеровских фестивалях. Вместе с «Бумбоксом» выступил в антироссийской акции – концерте на границе с Крымом в поддержку осуждённого террориста Олега Сенцова.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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