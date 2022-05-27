«Мы просто болтаем»: власти Украины заявили, что до Крымского моста не дотянуться

Власти Украины официально признали, что угрозы разрушить Крымский мост – это пустые разговоры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления, что путепровод, соединяющий полуостров с материковой частью России, будет разрушен начали звучать еще до завершения строительства. В последние 3 месяца подобные угрозы на Украине озвучивают все, кому не лень. А после обещания запада поставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, заявления на эту тему посыпались как из рога изобилия.

Однако советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что все это – не более чем разговоры: Крымский мост слишком хорошо охраняется, и повредить его нереально даже натовскими «гарпунами».

«Попасть крылатой ракетой в такой мост – это все равно, что с 300 метров попасть выстрелом в повернутый лист бумаги, толщина которого менее миллиметра, – сказал Арестович в эфире канала «ФЕЙГИН LIVE». – Но даже если попасть, то только в один из пролётов, а спецтехникой его можно быстро восстановить. Попасть в опору – нереально».

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»