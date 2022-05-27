ФСБ заявляет о попытках украинских радикалов попасть на территорию России

Украинские радикалы пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев. Об этом заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 8 лет украинская стороны наращивала напряженность на границе с РФ. По словам Кулишова, с 2014 года пресечено более 120 провокаций в отношении граждан России, а также судов и других российских субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей.

Активизировались преступники, пытающиеся наладить каналы контрабанды оружия и боеприпасов, изделий двойного назначения, горюче-смазочных материалов и товаров народного потребления. За последние 8 лет пограничники задержали значительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабанда на сумму свыше 500 млн рублей.

В связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Донбассе существенно возрос поток беженцев из Украины, отмечают в погранслужбе: с середины февраля в Российскую Федерацию пропущено более 1 миллиона 200 тысяч российских и украинских граждан.

Однако под видом беженцев в Россию пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

«Российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии в потоке беженцев выявлено порядка 250 лиц данной категории, – заявил Кулишов в интервью «Российской газете». – В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, других стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей».

Москва, Татьяна Дьякова

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