В Крыму перекрыли канал поставки оружия из Украины

В Крыму перекрыли канал поставки оружия и боеприпасов из Украины.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ по республике Крым и Севастополю, при сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя – жители города Евпатории.

Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 222 УК и части 3 статьи 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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