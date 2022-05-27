В Крыму отправили в отставку главного по молодежи

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку председателя госкомитета молодежной политики республики.

«Уволить Селимова Сергея Серверовича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым 31 мая 2022 года по соглашению сторон служебного контракта», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале регионального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к увольнение по соглашению сторон обычно прибегают, когда работодатель не доволен сотрудником, но хочет портить ему репутацию. Соглашение может инициировать и увольняющийся, если не хочет объяснять причины ухода.

Напомним, госкомитет был создан 2,5 года назад для решения проблемных вопросов молодых крымчан. Селимова назначили его руководителем в конце 2019 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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