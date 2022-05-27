Соль дороже сахара – только начало: на Украине остановлен крупнейший в Европе завод

На Украине исчезла с прилавков соль, а та, что ещё продаётся, уже намного дороже сахара. Острый дефицит связан с остановкой крупнейшего в Европе предприятия «Артёмсоль», расположенного в городе Соледар, к которому подошли войска ДНР и РФ.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», о тяжёлых последствиях закрытия предприятия сообщают украинские СМИ.

Расположенный в Донецкой области завод «Артёмсоль» является предприятием-монополистом. Экспортные поставки украинской соли шли практически во все страны Восточной Европы и Закавказья. В Молдове, Румынии, Венгрии, Грузии и Азербайджане соль пока не исчезла, но уже заметно подорожала.

«Артёмсоль» на данный момент простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Соледар сегодня практически находится в прифронтовой зоне между Бахмутом и Лисичанском. Ближайший к востоку город Попасная уже занят российскими войсками» – завил и.о. директора предприятия Виктор Юрин.

Кроме того, парализовано железнодорожное сообщение с Соледаром, что исключает отгрузку ранее произведённой продукции. Сообщается, что в последний раз запасы готовой продукции вывозились в конце апреля.

По данным украинских СМИ, соледарская продукция используется не только для приготовления пищи. У соли огромный спектр применения в промышленности, в частности, она является основой для химпродукции, в первую очередь, для изготовления хлора и каустической соды. А это уже производные для изготовления пластмасс, бумаги, стекла и мыла. Таким образом, закрытие «Артёмсоли» и грядущая потеря Соледара ударит по все химической промышленности Украины.

Сейчас Украина срочно закупает соль в Польше, однако эти объёмы смогут лишь частично и не надолго покрыть дефицит продукта в магазинах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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