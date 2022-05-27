Крым и Запорожье связали железнодорожными перевозками

Запорожье и Крым связали железнодорожными перевозками. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Андрей Трофимов.

«Создана «Мелитопольская железная дорога». Есть понимание о партнерстве с российскими железными дорогами. И будет выстраиваться логистическая цепочка именно на ЛНР и ДНР», – цитирует Трофимова «Интерфакс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас прорабатывается система безопасности перевозок. Плюс для начала полноценных перевозок не хватает подвижного состава: вагоны и локомотивы – перегнали на подконтрольную Украине территорию после начала спецоперации.

Однако железнодорожное сообщение Запорожью необходимо – прежде всего, для перевозки стройматериалов для восстановления Донбасса и местных товаров.

«Уже есть заказы в Казахстан, Белоруссию, РФ. Чтобы сократить это транспортное плечо и не отправлять через Крым, мы прорабатываем вопрос, чтобы это можно было осуществлять через Донецк и Луганск и далее на территорию РФ», – сообщил Трофимов.

Запорожье, Денис Стаценко

© 2022, РИА «Новый День»