Песков сообщил, почему заморожены переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины заморожены по инициативе украинской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний раз стороны пытались договориться в конце марта Стамбуле. Тогда Россия пошла навстречу Украине и существенно снизила активность на Киевском и Черниговском направлениях. После этого процесс зашел в тупик.

Накануне президент Украины заявил, что Россия не показывает готовности к серьезным мирным переговорам. В Кремле заявляют, что процесс заморожен по инициативе украинской стороны.

«Во-первых, переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с упомянутыми заявлениями Зеленского. Второе, в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу, что не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел»,– цитирует Пескова «Коммерсант».

Москва, Татьяна Дьякова

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