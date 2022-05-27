«Где результаты?» – США отчитались об отправленных на Украину 24 тысячах тонн вооружений

США поставили Украине с начала спецоперации РФ 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Транспортном командовании вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

Отметим, что к этому количеству следует добавить ещё около 100 военно-транспортных самолётов, направленных с начала года Пентагоном в Киев до 24 февраля.

С начала боевых действий с территории США было переброшено 23942 противотанковых управляемых ракет, 1033 зенитных ракетных систем и 1468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174173 артиллерийских снарядов, 9 вертолетов, 33 радара, 7888 автоматов и пистолетов и около 60 млн патронов для стрелкового оружия.

Кроме того, Украине было направлено около 68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.

Между тем, украинские пользователи социальных сетей недоумевают, почему эти поставки не сказываются на положении ВСУ на фронтах, а солдаты на передовой жалуются на нехватку техники и вооружений. «Где результаты?», – недоумевают комментаторы.



Симферополь, Валентин Карамазов

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