Газпром не доплачивает за транзит, идём в суд – Нафтогаз

Российский «Газпром» не выполняет предусмотренное транзитным контрактом обязательтво «качай или плати». По этой причине украинская сторона не досчиталась значительной части положенных за транзит денег.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, украинская компания намерена подать иск в международный арбитраж.

«Мы уже начали передарбитражную процедуру. Готовим с юристами соответствующие обращения в «Газпром». Причина – они платят меньше, чем должны платить по контракту. У них нет для этого никакого обоснования – контракт у нас «качай или плати», – приводит слова Витренко «Интерфакс».

По всей видимости, речь идёт о неправомерном перекрытии Украиной одной из транзитной ветки через газовую станцию «Сохрановка», которая в результате боевых действий оказалась на территории ЛНР.

В итоге «Газпром» сократил прокачку в Европу на четверть, отказавшись от других коридоров транзита, не предусмотренных действующим договором, посчитав себя свободным от обязательства «качай или плати» в отношении нитки, проходящей через Сохрановку.

Симферополь, Валентин Карамазов

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