Взятие в оперативное кольцо расположенной рядом с Донецком Авдеевки не привело к прекращению бомбёжек столицы Донбасса. Обстрелы только усилились и ведутся с других близлежащих территорий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают российские репортёры.

«ВСУ сорвались с цепи и целый день долбят по Донецку и Макеевке из артиллерии. Достается даже спокойным удаленным от линии фронта районам: прилеты в Буденовском и Калининском. Устал считать количество разрывов. Ждём точную информацию по погибшим и раненым», – сообщает военкор Аким Апачев.

«Калининский район города Донецка под обстрелом ВСУ. Бьют из 155мм американских гаубиц М777. Террористам поставил Запад вооружение, и они его пустили против мирных жителей», – передаёт другой военный корреспондент Андрей Руденко. В Калининском районе города уже три мирных жителя получили ранения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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