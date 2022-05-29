«Хозяева женщины не унимаются» – Захарова высмеяла премьер-министра Эстонии

Западные лидеры принялись дружно названивать президенту РФ, несмотря на строгий призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к руководителям стран ЕС «перестать разговаривать с Путиным».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача – все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят. Женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву». А хозяева её не унимаются, оборвали провода. Теперь уже начались групповые телефонные разговоры.

Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника – не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует. Или «премьер-министр по наследству» умеет только российского посла вызывать?» – написала Мария Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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