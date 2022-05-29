Украинский блогер потребовал от Киева документальных доказательств «российских зверств»

Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова озвучивает шокирующие «факты зверств» российской армии, не приводя никаких документальных доказательств и свидетельств очевидцев или пострадавших.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский блогер Анатолий Шарий, получивший политическое убежище в ЕС.

По словам Шария, его юристы приступают к расследованию, собирают базу украинских фейков и уже направили запросы в европейские структуры с целью вывести на чистую воду киевское руководство, если оно откажется привести подтверждения своих «обвинений».

«Официально сообщаю – омбудсмен Украины, регулярно распространяющая шокирующие истории об изнасилованных детях и бабушках, уже несколько раз проигнорировала запрос о месте, где именно был «изнасилован двумя оккупантами» и «в результате изнасилования умер мальчик». Мы будем требовать дать эту информацию, равно как информацию о том, каким именно следственным органом расследуется это злодеяние.

Мы будем требовать и другую информацию относительно всех случаев, с изрядной долей художественного мастерства описанных госпожой Денисовой. Это ведь правильно? Надо ведь найти и покарать преступников?

Также я вынужден сообщить, что представители потерпевшей стороны, равно как и журналисты, причастные к обнародованию видео, отказались предоставить полную немонтированную запись инцидента в Киевской области, когда было убито два сотрудника «Веломагазина». Мне такого рода вещи кажутся неверными в корне», – сообщил в своём блоге Анатолий Шарий.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»