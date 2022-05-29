«Это будет биотеррорист» – Бил Гейтс заговорил об угрозе новой «страшной пандемии»

Человечество может столкнуться с новым видом вируса естественного происхождения или «страшного» искусственного.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил американский предприниматель и общественный деятель, бывший крупнейший акционер компании Microsoft Бил Гейтс.

По его словам, изменение климата тоже способствует появлению предпосылок для возникновения нового типа вируса.

«Пандемия может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно. Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы. Вот почему я подсчитал, что существует 50-процентная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата», – рассуждает американец.

Симферополь, Валентин Карамазов

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