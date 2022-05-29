«Это рекорд всех времён!» – в США шокированы ценами на бензин

Цены на бензин в некоторых американских штатах приближаются к восьми долларам за галлон (около 125 рублей за литр). В среднем по США стоимость бензина составляет 4 доллара и 60 центов (чуть меньше 70 рублей за литр).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом эмоционально рассказала в прямом эфире корреспондент телекомпании штата Калифорния, приглашая зрителей взглянуть на ценник одной из бензоколонок.

По её словам, таких цен на автомобильное топливо ещё никогда не было в истории Америки.

«Пойдемте-ка со мной. Это центр Лос-Анджелеса, я покажу вам цену на обычный бензин – это 7 долларов и 83 цента за галлон! Это гораздо выше, чем средний показатель по штату Калифорния – 6 долларов и 7 центов. У нас самый дорогой бензин в этой стране, однако везде люди страдают. Средняя цена по стране 4 доллара и 60 центов за галлон – это рекорд всех времен! Сейчас нет ни одного штата, где бензин стоил бы меньше 4 долларов», – заявила корреспондент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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