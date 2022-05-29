Экс-премьер Японии возложил вину на Зеленского за спецоперацию Путина

Президент США Джо Байден мог попробовать уговорить Владимира Зеленского пойти на уступки Кремлю, пообещав не вступать в НАТО и предоставив особый статус Донбассу. Однако украинский президент всё равно отказался бы от такого предусмотрительного шага.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По его словам, президент РФ, как рациональный человек и реалист, не стал бы начинать военную спецоперацию, будь Зеленский поразумнее.

«Есть много способов проанализировать характер Путина, но он человек, который верит во власть и в то же время реалист. Он не из тех людей, которые преследуют идеалы или идут на жертвы ради идей. До вторжения на Украину, возможно, был шанс избежать эскалации. Если бы Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не вступит в НАТО, и заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке. Я понимаю, что это было бы трудно сделать, но возможно, американский лидер смог бы с этим справиться. Но, конечно, Зеленский отказался бы», – заключил Синдзо Абэ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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