Крымская епархия выбрала между УПЦ и Московской патриархией

Крымская епархия вышла из состава Украинской православной церкви, что бы остаться в подчинении Московской патриархии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе Собор Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата принял решение о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ).

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди «Не убий!" и выражает соболезнования всем, кто пострадал в войне, – цитирует «Коммерсант» постановление Собора. – Собор обращается к власти Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие».

При этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в беседе заявил, что УПЦ не будет разрывать отношения с РПЦ, а статус независимой и самоуправляемой УПЦ имеет уже почти 30 лет: «Просто собор еще раз подчеркнул этот статус», – уточнил митрополит.

Делегация Симферопольской и Крымской епархии принимала участие в Соборе в режиме видеоконференции. Возглавлял делегацию митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, присутствовали епископ Ялтинский Нестор, епископ Бахчисарайский Каллиник, представители духовенства, монашествующих и мирян.

«Делегация Симферопольской и Крымской епархии единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, – сообщили в епархии. – Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси».

Иными словами, епархия осталась в церковной юрисдикции под покровительством Московской патриархии.

Симферополь, Лиана Макоба

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