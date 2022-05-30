Севастополь обгоняет Крым по заболеваемости ковидом

Заболеваемость коронавирусом в Крыму снизилась до уровня лета 2020 года. За минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев – в последний раз такие показатели фиксировались в августе 2020-го.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе ситуация не столь радужная. После того как 11 мая был зафиксирован минимум выявляемости – 3 человека в сутки, в городе вновь начался «качающийся» рост. За последнюю неделю меньше 30 случаев в сутки не выявлялось, а 27 мая было зафиксировано 66 вновь заболевших, вчера – 33. По показателям суточной выявляемости Севастополь четвертый день обгонят соседний Крым.

Всего с начала эпидемии на полуострове зарегистрировано почти 267,5 тысяч зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 285 крымчан и 2 тысячи 361 севастополец.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»