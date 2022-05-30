Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга регионов по уровню благосостояния семей

Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей. Исследование проводило РИА «Новости»: анализировался потенциально возможный остаток средств у семьи с двумя работающими родителями со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где потенциально возможный остаток после минимальных расходов для семьи с двумя детьми составил 102,4 тыс рублей и одним ребенком – 115,5 тыс рублей. Вторую строчку заняла Москва (80,9 тыс и 91,3 тыс рублей соответственно), третью – Санкт-Петербург (77 тыс и 87,2 тыс рублей). На последнем месте Кабардино-Балкария, где остаток средств в семье при наличии двух детей составил 631 рубль.

Республика Крым расположилась на 64 месте с показателями остатка 18,8 тыс рублей для семьи с двумя детьми и 30,3 тыс – с одним. В Севастополе эти показатели составляют 18,3 тыс и 30,1 тыс рублей в итоге город оказался на 65 месте.

В среднем по России в семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых расходов остается 50,3 тыс рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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