В Симферополе пытались сжечь военкомат

В Симферополе пытались поджечь военный комиссариат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Сельвинского, где расположен военкомат Симферопольского района.

Неизвестный перелез через бетонный забор и бросил бутылку с зажигательной смесью с горючей смесью в окно. Бутылка попала в оконную решетку и разбилась. Поджигатель убежал.

Сейчас его ищет полиция.

Симферополь, Олег Яковенко

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