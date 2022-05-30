В Симферополе пытались сжечь военкомат

В Симферополе пытались поджечь военный комиссариат.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Сельвинского, где расположен военкомат Симферопольского района.
Неизвестный перелез через бетонный забор и бросил бутылку с зажигательной смесью с горючей смесью в окно. Бутылка попала в оконную решетку и разбилась. Поджигатель убежал.
Сейчас его ищет полиция.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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