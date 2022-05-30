российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 14:40 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Отомстили: на Украине снесли с постамента легендарный МиГ-15

Фото: телеграм-канал мэра Бровар

В парке Победы городка Бровары Киевской области сняли с постамента советский истребитель времён Корейской войны, когда в воздушных боях советские асы били американских лётчиков.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об «успешном демонтаже» МиГ-15 объявил мэр Бровар Игорь Сапожко.

Всего в этот день в городе снесено три объекта, «напоминающих о советском прошлом».

«Советский истребитель заменим макетом украинского самолета Ан-225 «Мрія», – доложил Сапожко.

Напомним, самый крупный в мире советский транспортник Ан-225 был уничтожен в Гостомеле украинской артиллерией, когда аэродром контролировался обороняющимися российскими десантниками.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,