В парке Победы городка Бровары Киевской области сняли с постамента советский истребитель времён Корейской войны, когда в воздушных боях советские асы били американских лётчиков.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об «успешном демонтаже» МиГ-15 объявил мэр Бровар Игорь Сапожко.
Всего в этот день в городе снесено три объекта, «напоминающих о советском прошлом».
«Советский истребитель заменим макетом украинского самолета Ан-225 «Мрія», – доложил Сапожко.
Напомним, самый крупный в мире советский транспортник Ан-225 был уничтожен в Гостомеле украинской артиллерией, когда аэродром контролировался обороняющимися российскими десантниками.
Симферополь, Валентин Карамазов
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