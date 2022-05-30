Боррель: Конфликт надолго, будем бороться с Россией изо всех сил

Боевые действия на Украине будут иметь затяжной характер, поэтому Западу следует готовиться к долгому экономическому давлению на Россию и продолжению снабжения Украины вооружениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он утверждает, будто экономика РФ «уже начинает останавливаться», поэтому сейчас следует напрячь все силы.

«Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий РФ возрастёт. Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию», – призвал Боррель.

Таким образом, по его словам, Запад сможет обеспечить Украине «более выгодную позицию в потенциальных переговорах».

Симферополь, Валентин Карамазов

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