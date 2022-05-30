Столтенберг вслед за Боррелем призвал Запад готовиться «к долгой войне»

Западная разведка докладывает, что конфликт на Украине продлится «неизвестно сколько».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Никто не может с уверенностью сказать, как долго может продолжаться эта война... На самом деле прошлой осенью мы делились разведывательной информацией ... Нам нужно быть готовыми к долгой войне», – рассуждает он.

Напомним, сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что боевые действия на Украине будут иметь затяжной характер, поэтому Западу следует готовиться к долгому экономическому давлению на Россию и продолжению снабжения Украины вооружениями.

Симферополь, Валентин Карамазов

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