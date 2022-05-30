Крымские виноделы войдут в новый федеральный научно-производственный центр

Крымская организация войдет в федеральный научно-производственный центр развития сельского хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно решению правительства России, в состав нового научного образования будут включены Крымский институт виноградарства и виноделия «Магарач», Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край), Ростовский и Северо-Кавказский федеральные научные центры, а также Курчатовский институт, который станет головной структурой.

Главная задача Центра – разработка новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Это необходимо для ускорения выведения новых селекционных форм, создания линии растений с высокой урожайностью и повышения продовольственной безопасности страны.

Симферополь, Олег Яковенко

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