Байден включил разум – Медведев прокомментировал решение президента США не давать Украине ракеты

Отказ президента США поставлять Украине ракетные системы, способные поражать объекты в глубине территории РФ, говорит о том, что в Вашингтоне просчитали все последствия, которые могли ожидать Америку в ином случае.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале написал зампред Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо...», – отметил Медведев.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»