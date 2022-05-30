Макрон дал отмашку на поставку Киеву новых партий дальнобойных самоходных орудий

Франция поставит Киеву новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна во время брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По ее словам, соответствующее распоряжение уже поступило от президента Эммануэля Макрона.

«Недавно президент Макрон подтвердил такой запрос от президента Зеленского – продолжать нашу помощь в военном плане. Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество», – сообщила Колонна.

Напомним, ранее Франция уже передала Украине 6 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Симферополь, Валентин Карамазов

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