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Понедельник, 30 мая 2022, 17:55 мск

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Макрон дал отмашку на поставку Киеву новых партий дальнобойных самоходных орудий

Фото: пресс-служба Кремля

Франция поставит Киеву новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна во время брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По ее словам, соответствующее распоряжение уже поступило от президента Эммануэля Макрона.

«Недавно президент Макрон подтвердил такой запрос от президента Зеленского – продолжать нашу помощь в военном плане. Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество», – сообщила Колонна.

Напомним, ранее Франция уже передала Украине 6 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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