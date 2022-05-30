Орбан потребовал от ЕС гарантий поставок российской нефти в случае конфликта Венгрии с Украиной

Будапешт не может согласиться на полное эмбарго российской нефти лишь потому, что Венгрии пообещали сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», проходящему по территории Украины.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Исключение трубопроводов из эмбарго – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае «несчастного случая» на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников. Если мы получим такую гарантию, то будет хорошо», – сказал Орбан.

Напомним, ранее советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что с нефтепроводом «Дружба», по которому в Венгрию по отдельной нитке прокачивается российская нефть, может «что-то произойти», если Будапешт продолжит «выкручивать руки» Евросоюзу и сопротивляться введению эмбарго на энергоносители из РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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