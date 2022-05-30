Обращение администрации президента Франции к Киеву о переименовании Московской улицы в украинской столице является крайне русофобским и постыдным.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина сообщили в пресс-бюро ведомства.

«Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающим сведениям, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице. Администрация президента Макрона предлагает киевским властям на выбор три возможных варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица. Такой шаг якобы отразит так называемый «беспрецедентный уровень особых отношений между странами».

Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве. Это отчетливо бросается в глаза на фоне того, что Париж вполне устраивает существование в украинской столице проспектов Бандеры и Шухевича. Хотелось бы обратить внимание французского народа на то, что даже в самые тяжелые периоды двусторонних отношений в России не помышляли о вычеркивании Франции и её исторических деятелей из российской топонимики. Россияне испытывают к ним глубокое уважение, несмотря на русофобские настроения внутри французского политического класса», – говорится в заявлении СВР РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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