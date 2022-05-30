В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

В Крыму задержали боевика украинского батальона имени Номана Челебиджихана.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю, в 2016 году мужчина вступил в нацбат и проверял документы и транспорт на границе с Россией. Вернувшись в Крым, он не сообщил об этом правоохранительным органам.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК России, крымчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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