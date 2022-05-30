В Крыму леопард напал на человека

В крымском сафари-парке «Тайган» снова ЧП: леопард напал на сотрудника. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 40-летний стажер вошел в вольер хищника, чтобы покормить его. Хищник прыгнул на мужчину и вцепился в руку.
Двое посетителей помогли ему отбиться от зверя. Пострадавшего с рваными ранами госпитализировали.
По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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