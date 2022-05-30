Население Севастополя выросло почти в 1,5 раза

Население Севастополя за 8 лет в составе России выросло почти в 1,5 раза. Таковы результаты последней переписи населения, опубликованные Росстатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе переписи 2014 года в Республике Крым зарегистрировали 1 млн 891тыс жителей, в Севастополе – 393 тысячи.

Согласно переписи 2021 года, за прошедшие 8 лет население РК выросло на 2,3% – до 1 млн 935 тыс человек. В Севастополе прирост составил 39,4%: сегодня в городе официально проживают 548 тыс человек.

В целом, за время пребывания в составе России население полуострова увеличилось на 8,6% или 198,5 тыс человек.

Симферополь, Олег Яковенко

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