Между Крымом и Херсонщиной организуют спецкоридор для грузовиков

Между Крымом и Херсонской областью будет организован специальный транспортный переход для грузовиков. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдельный коридор нужен для улучшения товарооборот. Его организуют через пункт пропуска «Чаплынка». Пассажиропоток идет через пункт «Каланчак».

По словам Стремоусова, пока автомобильный транспорт остается основным для перевозки и людей, и грузов.

Сейчас ведется работа по возобновлению железнодорожного сообщения между регионами, кроме того в ближайшее время власти Херсонской области надеются возобновить работу морских портов.

Симферополь, Олег Яковенко

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