В Мелитополе начали принимать документы на оформление российского гражданства

В Мелитополе открылся первый пункт приема документов на получение российского гражданства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления уже подали 50 жителей Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее в МВД Запорожской области заявляли, что паспорт гражданина РФ намерены получить более 80% жителей региона.

Напомним, ускоренный порядок выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской области Украины на прошлой неделе утвердил президент России Владимир Путин.

Мелитополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»