В Мелитополе начали принимать документы на оформление российского гражданства

В Мелитополе открылся первый пункт приема документов на получение российского гражданства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления уже подали 50 жителей Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее в МВД Запорожской области заявляли, что паспорт гражданина РФ намерены получить более 80% жителей региона.
Напомним, ускоренный порядок выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской области Украины на прошлой неделе утвердил президент России Владимир Путин.
Мелитополь, Олег Яковенко
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