В Севастополе не могут посчитать беженцев из Донбасса и Украины

В Севастополе не могут составить точную статистику по беженцам из Донбасса и Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в течение последних трех месяцев в Россию из Донбасса и Украины прибыли более 1,5 млн человек. Около 20 тысяч из них осели в Севастополе. Однако точную цифру приехавших в город из-за Перекопа никто назвать не может, так как многие беженцы нигде не регистрируются.

Проблему уже озвучивал месяц назад уполномоченный по правам человека в регионе Павел Буцай, отметивший, что на учет встали менее половины прибывших. Сегодня к этому вопросу вернулась уполномоченная по защите прав детей Марина Песчанская.

Выступая перед депутатами Заксобрания, она отметила сложность проблемы, подчеркнув, что неучтенными остаются и дети, а это лишает их социальной помощи. Известно о таких несовершеннолетних становится только благодаря бдительным горожанам, которые звонят в контролирующие и правоохранительные органы с просьбой выяснить, откуда взялись их новые соседи.

По мнению Песчанской, беженцы не хотят официально регистрироваться, надеясь на то, что скоро все закончится и они смогут вернуться домой.

Севастополь, Илья Пелехов

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