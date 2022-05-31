российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 мая 2022, 16:23 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Ялте обнаружили мертвого майора полиции

В Ялте обнаружили тело майора полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парке Минобороны сотрудники наткнулись на мертвого мужчину. Оказалось, что это заместитель начальника одного из отделов городской полиции.

27 мая он уехал с работы и с тех пор его никто не видел. У погибшего диагностированы, характерные для падения с высоты. Рядом с трупом лежал разбитый телефон, пишет telegram-канал Baza. Сейчас обстоятельства гибели полицейского выясняют его коллеги.

Ялта, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,