В Киеве запретили открывать пляжный сезон

Киевлянам запретили появляться на пляжах Днепра и других водоёмов, за которые несёт ответственность местная администрация.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о запрете сообщили в Киевской городской администрации, в ответ на многочисленные обращения горожан с просьбой открыть купальный сезон в связи с установившейся жаркой погодой.

«На территориях пляжей и зон отдыха столицы приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места запрещено», – говорится в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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