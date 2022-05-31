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Вторник, 31 мая 2022, 18:04 мск

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В Киеве запретили открывать пляжный сезон

Киевлянам запретили появляться на пляжах Днепра и других водоёмов, за которые несёт ответственность местная администрация.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о запрете сообщили в Киевской городской администрации, в ответ на многочисленные обращения горожан с просьбой открыть купальный сезон в связи с установившейся жаркой погодой.

«На территориях пляжей и зон отдыха столицы приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места запрещено», – говорится в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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