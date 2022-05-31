Крым занимает последнее место в ЮФО по обеспеченности жильем

Крым занимает последнее место в Южном федеральном округе по обеспеченности жильем.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая площадь жилых помещений в республике на одного человека составляет 19,7 метра.
Согласно данным Росстата, лидирует по этому показателю Краснодарский край, где на каждого жителя в среднем приходится по 26,2 «квадрата». На втором месте Республика Адыгея, на третьем – Ростовская область.
Севастополь с показателем 26,1 метра расположился на 4 строчке. Далее в порядке убывания следуют Волгоградская и Астраханская области и Крым.
Отметим, что среднероссийский уровень обеспеченности жилье составляет 26,9 квадратных метра. Крым отстает от этого показателя почти на 37%.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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