Крым занимает последнее место в ЮФО по обеспеченности жильем

Крым занимает последнее место в Южном федеральном округе по обеспеченности жильем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая площадь жилых помещений в республике на одного человека составляет 19,7 метра.

Согласно данным Росстата, лидирует по этому показателю Краснодарский край, где на каждого жителя в среднем приходится по 26,2 «квадрата». На втором месте Республика Адыгея, на третьем – Ростовская область.

Севастополь с показателем 26,1 метра расположился на 4 строчке. Далее в порядке убывания следуют Волгоградская и Астраханская области и Крым.

Отметим, что среднероссийский уровень обеспеченности жилье составляет 26,9 квадратных метра. Крым отстает от этого показателя почти на 37%.

Симферополь, Лиана Макоба

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