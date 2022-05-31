Цены на бензин в Великобритании достигли рекордных исторических показателей

Средняя цена бензина в Великобритании перевалила за отметку в 1,73 фунта (это 2,18 доллара или 135 рублей) за литр.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают корреспонденты телеканал Sky News.

Отмечается, что такая цена является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.

«Рост цены бензина тянет за собой беспрецедентный рост на продукты питания и покупки первой необходимости», – заявили в издании.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»