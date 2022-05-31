В Севастополе буду лишать званий за русофобию

В Севастополе, в след за Крымом, буду лишать почетных званий за русофобию. Соответствующие решение приняло сегодня городское Законодательное собрание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звание «Почетный гражданин города» будут аннулировать за действия, направленные на дискредитацию Российской Федерации. В «черном списке» пока один кандидат – экс-президент Украины Леонид Кучма.

Напомним, в Республике Крым Кучму еще в апреле лишили званий «Почетный гражданин города-героя Керчи» и «Почетный крымчанин».

Севастополь, Илья Пелехов

© 2022, РИА «Новый День»