«Кролики – это не только ценный мех»: в Крыму решили проблему йододефицита

В Крыму решили проблему дефицита йода в организме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на наличие моря, далеко не все крымчане могут похвастаться здоровой эндокринной системой – многие страдают болезнями, вызванными нехваткой йода. Отчасти эту проблему можно решить за счет йодированной соли, однако этого недостаточно, да и обогащающий соль состав не устойчив и на воздухе просто теряет свои свойства.

Поэтому крымские ученые придумали другой способ повысить содержание йода в организме, причем без участия химии – вводить жизненно важный элемент вместе с мясом и яйцами.

Ученые изменили рацион питания кур и кроликов, добавив в комбикорма отходы, получаемые при производстве эфиромасличной продукции – жмых таких культур, как чёрный тмин, душица, чабер. В России подобную технологию используют впервые.

«За короткое время мясо кролика насытилось – в среднем в нём содержится 4-4,1 мг йода на кг мяса, у нас после месяца опыта достиг 8 мг, на второй-третий месяц дошел до 14 мг, – рассказал руководитель «Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма» Владимир Паштецкий. – В 4 раза увеличивается в мясе кроля объем полезного и легкоусвояемого человеком йода».

Симферополь, Лиана Макоба

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