Начало железнодорожного сообщения между Крымом и югом Украины отложено

Начало железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонской и Запорожской областями отложено. Об этом сообщил глава Рк Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», первые поезда должны были пойти 1 июля, однако старт перевозок перенесли.

«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей, – заявил Аксенов. – Дополнительная информация по актуализации расписания движения поездов будет размещена в течение 1 июля. В свою очередь, мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней».

Купившим билеты на первые рейсы обещали вернуть деньги либо предоставить возможность уехать по этим проездным документам после возобновления движения.

Симферополь, Лиана Макоба

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