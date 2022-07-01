В Крыму зацвели бананы

В Крыму расцвели бананы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Никитском ботаническом саду, увидеть цветение бананов даже для крымчан – настоящая экзотика. Но сейчас увидеть это чудо можно в «Райском саду» или в Нижнем парке НБС, где зацвели бананы Басио.

«Каждый год эта гигантская многолетняя трава с мощным корневищем дает побеги из крупных листьев высотой до 3,5 метров. Соцветия бабана Басио отклоняются в сторону или книзу в виде огромной кисти. В нижней его части располагаются женские цветки, в верхней – мужские. На одном соцветии порой встречается до 1,5 тысяч мужских цветов, – рассказали в НБС. – Плоды выглядят эффектно, но их мякоть сильноволокнистая и несъедобная. К тому же бананы в НБС хоть и зеленеют, но не созревают – для этого им нужно почти пять месяцев невыносимой жары».

После плодоношения вся надземная часть растения отомрет, но из ее корневища разовьются новые побеги. Зимовать банан Басио будет в открытом грунте под «шубкой» из собственных листьев.

Ялта, Лиана Макоба

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