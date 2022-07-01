В Крыму вынесли приговор известному хореографу, обвиненному в половых контактах с детьми

В Евпатории вынесли приговор одному из известных братьев-хореографов, обвиненных в половых контактах с несовершеннолетними.

Как уже сообщал «Новый День», в начале прошлого года одна из бывших воспитанниц одной из самых известных в стране школ брейкданса заявила, что организаторы школы братья Станишевские поставили совращение девочек чуть ли не на поток.

Сначала фигурантом уголовного дела стал один из братьев, чуть позже к нему присоединился второй.

В августе Олегу Станишевскому предъявили обвинение по части 4 статьи 134 УК РФ (половое сношение с несколькими малолетними. Потерпевшими признаны две девушки, по словам которых, хореограф вступал с ними в интимные отношения, когда им не исполнилось 16 лет. Одна из них после этого пыталась покончить с собой. Преподавателю грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Евпаторийский городской суд признал его виновным, но назначил более мягкое наказание: 7 лет условного лишения свободы с испытательным сроком в течение 4 лет и лишением права работать с несовершеннолетними тоже в течение 4 лет. Плюс осужденный должен выплатить в качестве возмещения морального вреда 100 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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