В Крыму обещают снизить время прохождения границы с Херсонской областью для грузовиков

В Крыму обещают снизить время прохождения автомобильного пункта пропуска грузовых автомобилей «Джанкой» на границе с Херсонской областью до 4 часов. Об этом заявили в правительстве республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за 30 июня через все три контрольно-пропускных пункта с обеих сторон прошло 1,7 тысяч грузовых машин.

Для снижения времени прохождения контроля в пунктах пропуска собираются построить дополнительную инфраструктуру и увеличить штат сотрудников. Например, сейчас в пункте «Джанкой» установлены два досмотровых комплекса, готовится к подключению третий.

Симферополь, Лиана Макоба

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